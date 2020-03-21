بالصورالوجبه الثانية من المساعدات القطر لإيران تصل طهران

2020/03/21 | 08:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الوجبه الثانية من المساعدات القطرية الى إيران، العاصمة الايرانية طهران وستوضع هذه المساعدات تحت تصرف وزارة الصحة هيئة قيادة عمليات ادارة ازمة كورونا من اجل توزيعها بين المراكز الصحية والمستشفيات.وكان صندوق قطر للتنمية (QFFD) قد اعلن في بيان له أن قطر وبهدف تقديم العون لإيران ففي مواجهة فايروس كورونا المستجد “كوفيد19″، سترسل مساعدات […]

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