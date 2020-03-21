2020/03/21 | 08:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الثالث على التوالي لم تسجل الصين أي إصابات جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين إليها من الخارج.وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في بيان اليوم السبت، إنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، مؤكدة أن جميع الإصابات لأشخاص أتوا من الخارج.ويرتفع بذلك عدد […]

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