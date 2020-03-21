بعد نجاح التجارب … الصين اللقاحات المكافحة لكورونا الاشهر المقبلة

2020/03/21 | 08:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن في الصين، ان اللقاحات الصينية ضد مرض كورونا، التي جرت على الحيوانات كانت ناجحة.اضافة الى هذا، فان الصين تعمل على خطوات انهاء الحجر الصحي في اوهان وغيرها من المدن بعد ان اصبحت الحالات تسجل صفر منذ يومين نتيجة غلق المناطق وعدم وجود الناس في الشوارع ونقل المرضى الى مستشفيات خاصة.وقالت مصادر صينية، […]

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