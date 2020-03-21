الطقس.. تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة خلال اليومين المقبلين

2020/03/21 | 08:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة خلال اليوم وصباح غد الاحد.وقال عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة نه، إن “حالة جوية ممطرة ستؤثر في مناطق متفرقة من مدن البلاد تستمر السبت وصباح الاحد”، مبينا أن “الحالة هي اندفاع منخفض جوي قطع في الطبقات العليا يصاحبه اندفاع رطب مداري […]

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