إصابة موظفين اثنين في البنتاغون بكورونا

2020/03/21 | 08:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عن إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي ليلة أمس الجمعة، إن موظفا في مكتب وكالة الصحة لوزارة الدفاع بولاية فيرجينيا خضع مؤخرا لفحص خاص بفيروس كورونا وجاءت النتائج إيجابية، مشيرة إلى أنه زار مقر البنتاغون للمرة الأخيرة يوم 16 آذار الجاري.

وأضافت أنه تلقى لاحقا المساعدة الطبية ووضع نفسه في الحجر الصحي المنزلي، مبينة أنه تم إطلاع كل الأشخاص الذين دخلوا في اتصالات مباشرة معه على الوضع، وتم الطلب منهم جميعا الالتزام بتعليمات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتابعت بأن عسكريا متعاقدا من القوات الجوية، يعمل في مقر وزارة الدفاع، خضع للفحص وكانت النتائج إيجابية ايضا، لافتة إلى أنه زار البنتاغون للمرة الأخيرة في يوم 2 آذار، وبدأ بتلقي المساعدة الطبية ووضع نفسه في العزل المنزلي.

وأفادت بأن العسكري المتعاقد زار مؤخرا منتدى في قاعدة أندروس بولاية ماريلاند، وتم إخضاع كل من تواصل معه لمراقبة صحية، إلا أن إدارة شؤون الصحة في ولاية فيرجينيا، التي تابعت حالته، أشارت إلى أن خطر هذا الشخص منخفض لأنه لم تسجل لديه أي أعراض في حينه.

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