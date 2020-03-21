الأردن يطلق صفارات الإنذار كإشارة إلى بدء العمل بحظر التجول العام

2020/03/21 | 08:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أطلقت السلطات الأردنية، صباح اليوم السبت، صافرات الإنذار وذلك إشارة إلى بدء العمل بحظر التجول في البلاد كإجراءات وقائية متخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع "رؤيا الإخباري" الأردني أن هذه الخطوة جاءت بعد قرار الحكومة الأردنية فرض حظر التجول في الأردن، منذ الساعة السابعة صباح يوم السبت الموافق 21-3-2020، وذلك بموجب أمر الدفاع أصدره رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز يوم أمس الجمعة ، حمل رقم أمر الدفاع (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

ويأتي القرار نظرا لعدم التزام المواطنين بقرار الحكومة السابق القاضي بعدم الخروج إلا للضرورة، والذي كان وفق إجراءات اتخذتها المملكة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الأردنية الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح العدد الإجمالي 84 حالة.

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