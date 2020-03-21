اعتقال عدد من المخالفين لحظر التجوال في واسط

2020/03/21 | 08:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة واسط ،السبت، اعتقال عدد من المخالفين لحظر التجوال المنفذ في المحافظة.وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “قوات مكافحة إجرام شرطة واسط اعتقلت عدد من المخالفين للحظر وهم يتعاطون “النرجيلة” في المقاهي”.وتشهد محافظة واسط وبقية محافظات العراق حظرا للتجوال منذ يوم الاربعاء الماضي بقرار من خلية الازمة للحد […]

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