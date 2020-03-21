صورة .. طفل يمني شبيه دونالد ترامب

2020/03/21 | 09:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفل قيل انه يمني، شبيه للرئيس الامريكي دونالد ترامب.وحصلت الصورة على الاف التعليقات والتغريدات الساخرة.

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