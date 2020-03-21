اثبت فعاليته.. إيطاليا تبدأ باستخدام علاج لفيروس كورونا

2020/03/21 | 09:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام، السبت، بتجريب وثبوت فاعلية علاج لكورونا في إيطاليا.وبحسب قناة العربية، فقد بدأت ايطاليا باستخدام هذا العلاج بعد ثبوت فاعليته.وارتفع عدد المصابين ب‍فيروس كورونا فى إيطاليا إلى أكثر من 47 ألفا، بعد تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة إصابة جديدة، وتسجيل 627 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي أعداد الوفاة إلى 4032، […]

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