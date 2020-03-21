الحشد يتشرف بتعفير العتبة الكاظمية المقدسة والمنطقة المحيطة بها

2020/03/21 | 09:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت كوادر طبابة الحشد الشعبي، مساء الجمعة، حملة تعفير وتطهير في مدينة الكاظمية المقدسة شملت العتبة المقدسة والمنطقة المحيطة بها.

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