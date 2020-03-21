وزير الداخلية في الكاظمية ويوجه بشأن حظر التجوال

2020/03/21 | 09:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، ان وزيرها ياسين الياسري زار مدينة الكاظمية، فيما وجه بشأن حظر التجوال التام.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ان “الياسري تفقد القطعات الأمنية المنتشرة في مداخل وارجاء الكاظمية واطلع على الإجراءات الأمنية المتبعة في تنفيذ قرارات خلية الأزمة بشأن منع انتشار فيروس كورونا ومنها قرار حظر التجوال”.واكد بحسب البيان

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