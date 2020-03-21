فيروس كورونا يجبر حديقة حيوانات في إيطاليا إلى توجيه نداء استغاثة

2020/03/21 | 09:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر صاحب حديقة حيوانات في شمال إيطاليا من أنه لن يتمكن على المدى الطويل من توفير الطعام لستمائة حيوان فيها في حال استمر الحجر المفروض في البلاد لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، ما يحرمه من الزوار.وتعيش الحيوانات بحرية في الحديقة التي تضم الجمال والزرافات وفرس بحر ووحيد قرن والفيلة والنعامات والظبية وغيرها.[…]

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