منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب: كورونا قادر على قتلكم

2020/03/21 | 09:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن فيروس كورونا الجديد قادر على إصابة وقتل الشباب.

وأكدت المنظمة الدولية التي صنفت كورونا الجديد على أنه "وباء عالمي" يوم 11 آذار، أن على الشباب تجنب الاختلاط ونقل المرض إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس "لدي اليوم رسالة للشباب: لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم في المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم.



حتى لو لم تمرضوا، فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت لشخص آخر".

وأشار إلى أنه "للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الوباء، لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة منذ أمس الاول الخميس، ما يعطي الأمل لباقي العالم بإمكانية تحول الوضع حتى في أشد مناطق العالم تضررا".

ولليوم الثالث على التوالي، لم تسجل الصين إصابات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنه "تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين، امس الجمعة، بارتفاع ضئيل عن اليوم السابق الذي سجلت فيه 39 حالة فقط".

وأوضحت اللجنة في بيان، أن "هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات حتى الآن إلى 81 ألفاً و8 حالات".

وبلغ عدد الوفيات من جراء تفشي فيروس كورونا حالة وفاة حتى نهاية يوم الجمعة بزيادة 7 وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس في الصين.

ووصل تعداد حالات الإصابة بين وافدين إلى البر الرئيسي 269 حالة يوم الجمعة بزيادة 41 حالة عن اليوم السابق.

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