اعتقال مخالفين للحظر في واسط

2020/03/21 | 09:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم السبت، اعتقال عدد من المخالفين لحظر التجوال المنفذ في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوات مكافحة إجرام شرطة واسط اعتقلت عددا من المخالفين لحظر التجوال وهم يتعاطون النركيلة في المقاهي".

وتشهد محافظة واسط وبقية المحافظات حظرا للتجوال منذ يوم الاربعاء الماضي بقرار من خلية الازمة للحد من انشار فيروس كورونا.

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