بالفيديو .. يونس محمود للشعب العراقي: خليكم بالبيت

2020/03/21 | 09:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النجم الدولي السابق، يونس محمود، رسالة الى الشعب العراقي بشأن فايروس كورونا “كوفيد 19”.محمود نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على “انستغرام” وطالب الشعب العراقي بالجلوس في المنزل والالتزام بتوجيهات خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا.

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