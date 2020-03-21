اللاعب علي عدنان على غلاف “فيفا 2020” نسخة اميركا

2020/03/21 | 09:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت شركة EA Spots، صورة جديدة على غلاف لعبة “فيفا 2020” التي يتم توزيعها في الولايات المتحدة الأميركية.وعبر استفتاء على صفحة اللعبة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حصل نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان على اعلى تصويت، لتضع الشركة صورة اللاعب على غلاف اللعبة.يذكر أن عدنان يحظى بجماهيرية كبيرة

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