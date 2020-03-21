2020/03/21 | 09:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادر أحد المواكب الحسينية في الديوانية إلى توزيع طعام العشاء على تشكيلات شرطة الديوانية المنتشرة في مناطق المحافظة تقديرا وتثمينا للجهد الكبير الذي يبذله رجال شرطة الديوانية وهم يواصلون الليل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.. موكب حسيني يوزع الطعام على الشرطة”صور”) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.. موكب حسيني يوزع الطعام على الشرطة”صور”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).