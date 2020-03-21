2020/03/21 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي احترام القوانين المعمول بها أساس التمرس على الحق والقانون:.....1وبعد تناولنا لمفهومي القطاع العام، والقطاع الخاص، واستعراضنا لأوجه العلاقة بينهما، ننتقل إلى تناول احترام القوانين المعمول بها، باعتبارها هي الأساس، وهي المنطلق.ونحن عندما نصير دولة للحق والقانون، يلتزم في إطارها أبناء، وبنات الشعب المغربي، بالحق، وبالقانون، ويعول المسؤولون، في مستوياتهم المختلفة، على فرض احترامه، وبقو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الحنفي - القطاع العام، والقطاع الخاص: أية علاقة؟.....6) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الحنفي - القطاع العام، والقطاع الخاص: أية علاقة؟.....6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).