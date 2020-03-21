الرافدين: مستمرون بتمويل المستثمرين والشركات لبناء المجمعات والأنشطة الاخرى

2020/03/21 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين السبت (21 آذار 2020)، استعداده لتمويل الشركات الاستثمارية والمستثمرين الذين يرو...





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