مكتب الخزعلي ينفي تغريدة الاتفاق على رفض الزرفي

2020/03/21 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفى مكتب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، السبت، تغريدة نشرها حساب ينتحل شخصية الخزع...





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