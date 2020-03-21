لليوم الثالث على التوالي… بؤرة فيروس كورونا في الصين تسجل صفراً من الإصابات

2020/03/21 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولا وفيات، فضلا عن عدم تسجيل أية إصابة بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم السبت "لليوم الثالث على التوالي مدينة ووهان (بؤرة الفيروس) لا تسجل أية إصابات جديدة بالفيروس".

وأضافت "سجلت الصين البر الرئيسي 41 إصابة جديدة بكورونا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9، 840 آخرين".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في تصريحات الجمعة "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة.



وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.

بغداد اليوم- بغداد

قالت منظمة الصحة العالمية، إن المعطيات في العديد من الدول تشير إلى أن من هم دون سنّ الـ50 يشكلون الشريحة الأكبر من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويتطلبون علاجا في المستشفيات.

ودعا المدير العام، في بيان، العالم إل

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن عنصرين على الأقل من كوادرها العاملين في مقرها مصابان بفيروس كورونا المستجد، في أول تأكيد رسمي لوصول المرض إلى البنتاغون.

وقالت قيادة القوات الجوية الأمريكية، في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة،

بغداد اليوم ـ كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، (20 آذار 2020)، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما اكدت ان جميعها في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبرات الاقل

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