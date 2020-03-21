هجوم مسلح في السليمانية يودي بحياة اربعة اشخاص

2020/03/21 | 09:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل اربعة اشخاص واصيب اربعة اخرون بهجوم مسلح في محافظة السليمانية.ء

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