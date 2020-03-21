خلية أزمة كورونا: أمامنا 14 يوما حاسمة.. اما الانتصار او فقدان السيطرة بشكل تام

2020/03/21 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو خلية الازمة الحكومية وكيل جاسم الفلاحي، السبت، ان العراق بحاجة الى النجاح في اختبار الـ 14 يوما من اجل الاعلان الانتصار على تفشي كورونا، مبينا ان عدم التزام المواطن سيؤدي الى انهيار اي عمل ضد تفشي كورونا.وقال الفلاحي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “خلية الأزمة في معركة حقيقية مع

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