وزارة الصحة: ارقام كورونا دقيقة للغاية وتعلن تحت اشراف الصحة العالمية

2020/03/21 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح وكيل وزير الصحة لشؤون البيئة جاسم الفلاحي، السبت، ان الاعلان عن الارقام لمصابي كورونا يجري تحت اشراف دولي ، مبينا ان اعداد الضحايا في العراق هي الاقل بالمنطقة مقارنة بجميع دول الجوار.وقال الفلاحي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “خلية الازمة الحكومية في مواجهة كورونا اشركت منظمة الصحة العالمية في العضوية

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