2020/03/21 | 09:34 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منظمة الصحة للشباب: لستم محصنين كورونا قد يقتلكم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 09:34.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة للشباب: لستم محصنين كورونا قد يقتلكم) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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