2020/03/21 | 09:34 - المصدر: ديجتال ميديا KNN

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالهدي يوافق على رحلة خاصة الى الهند لجلب العراقيين العالقين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ديجتال ميديا KNN الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 09:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ديجتال ميديا KNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالهدي يوافق على رحلة خاصة الى الهند لجلب العراقيين العالقين) نشر أولاً على موقع (ديجتال ميديا KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالهدي يوافق على رحلة خاصة الى الهند لجلب العراقيين العالقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ديجتال ميديا KNN).