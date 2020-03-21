سؤال صحفي يثير غضب ترامب

2020/03/21 | 09:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغضب مراسلا سأله عن رسالته إلى الأميركيين “الخائفين”، حيث اعتبر ترامب أن سؤال الصحفي جاء للتشكيك في الخطوة الأميركية بطلب عقار مستخدم لمرض الملاريا لمعالجة […]

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