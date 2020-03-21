نقيب الصحفيين العراقيين اللامي يدعو لتقديم قروض عاجلة لاصحاب المحال والمشاريع الصغيرة والغاء فوائد قروض الموظفين على الاقل

2020/03/21 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي لتقديم قروض عاجلة لاصحاب المحال والمشاريع الصغيرة والغاء فوائد قروض الموظفين على الاقل.وقال في تغريدة له اليوم : اتمنى على مجلس الوزراء ان يتخذ قرارا بتقديم قروض عاجلة بفوائد مخفضة جدا او حتى صفرية لاصحاب المحال والمشاريع الصغيرة بل حتى للمواطنين الذين تضرروا من منع التجوال ومصيبة #فيروس

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