2020/03/21 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على 202 مخالفا لاوامر الحظر وحجز 36 عجلة.وذكرت في بيان وتلقته وكالة صدى , تواصل قواتنا الامنية بتشكيلاتها كافة الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، وقد تمكنت منذ صباح اليوم وحتى ساعة اعداد هذا البيان من القاء القبض على ٢٠٢ مخالفاً للاوامر الصادرة بشأن الحظر للوقاية

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