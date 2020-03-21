نقيب الصحفيين يدعو لتقديم قروض عاجلة لأصحاب المحال والمشاريع الصغيرة والغاء فوائد قروض الموظفين

2020/03/21 | 10:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللآمي لتقديم قروض عاجلة لأصحاب المحال والمشاريع الصغيرة والغاء فوائد قروض الموظفين على الاقل.وقال في تغريدة له على/ تويتر/ اليوم:” اتمنى على مجلس الوزراء […]

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