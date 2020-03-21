هل يطيح غضب القوى الشيعية بالرئيس العراقي؟

2020/03/21 | 10:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السبت / 21 / آذار – 2020 قالت خمس كتل سياسية إن الرئيس خالف الدستور والأعراف بقرار تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة.ويبدو أن تكليف الرئيس العراقي للنائب في […]

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