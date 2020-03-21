نائب لـ “العهد نيوز”: توحيد القرار السياسي سيعجل من رحيل القوات الأجنبية

2020/03/21 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص رأى النائب عن عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، أن توحيد القرار السياسي سيعجل من رحيل القوات الأجنبية من البلاد فضلا عن حل جميع المشكلات السياسية والاقتصادية.وقال في لـ ” العهد نيوز “، اليوم السبت، ان “هناك حاجة لتظافر الجهود لمواجهة هذه التحديات ومنها التدخلات الخارجية، مشيرا الى ضرورة “الأحتكام […]

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