أحد مساعدي نائب الرئيس الأمريكي مصاب بفيروس كورونا

2020/03/21 | 10:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أظهرت الفحوص الطبية إصابة أحد مساعدي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أكدت متحدّثة الجمعة.وقالت كيتي ميلر المتحدثة باسم بنس “لا الرئيس ترامب ولا نائب الرئيس بنس كانا على اتصال وثيق به”.وبنس مكلّف من الرئيس الأميركي بتنسيق مكافحة الوباء في الولايات المتحدة.

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