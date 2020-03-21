محافظ واسط يحذر الأطباء من فحص المصابين بكورونا دون علم صحة المحافظة ويلوح بعقوبات

2020/03/21 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-واسط

حذر محافظ واسط، محمد جميل المياحي، السبت (21 آذار 2020)، المستشفيات والعيادات الأهلية من فحص المصابي...





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