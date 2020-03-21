2020/03/21 | 10:05 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط تحدد محطات الوقود المستثناة من الحظر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 10:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تحدد محطات الوقود المستثناة من الحظر) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تحدد محطات الوقود المستثناة من الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).