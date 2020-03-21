تعرف على تطور أعراض كورونا يوماً بيوم

2020/03/21 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لا يزال كابوس كورونا يخيم على العالم بأسره، ويودي بحياة المئات يومياً في العديد من بلدان العالم، مما يدفع العلماء للاستمرار في جهودهم الحثيثة لإيجاد علاج فعال له.وللتعرف على أعراض فيروس كورونا الجديد، أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية تطور أعراض المرض خلال مدة 12 يوماً، على النحو التالي: اليوم الأول يعاني […]

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