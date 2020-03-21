إغلاق مسجد السيدة زينب في مصر

2020/03/21 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قررت وزارة الأوقاف المصرية غلق مسجد السيدة زينب في القاهرة بشكل كامل لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات، منعا لتزاحم القاصدين له بمناسبة الاحتفال بذكرى مولدها.وقالت الوزارة في بيان لها السبت إن الإغلاق يأتي “من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما”.وأضافت: “ونظرا […]

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