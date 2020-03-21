ربع مليون إصابة بكورونا في العالم

2020/03/21 | 10:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تجاوزت الحصيلة العالمية لضحايا فيروس كورونا الجمعة العشرة آلاف وفاة، نصفهم في أوروبا، بينما بلغ عدد المصابين حول العالم ربع مليون، وواصلت الحكومات تشديد إجراءات العزل الجماعي وإغلاق الحدود لاحتواء الوباء.وتسبب الوباء في وفاة 10316 شخصا على الأقل منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول الماضي استنادا إلى أرقام رسمية، في حين قيدت إجراءات الحكومات […]

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