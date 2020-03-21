هل أصيبت هيفاء وهبي بكورونا؟

2020/03/21 | 10:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سخرت النجمة هيفاء وهبي من خبر نشرته وسائل اعلام عربية، حول اصابتها بفيروس كورونا ونقلها الى احد المستشفيات للعلاج.وأعادت وهبي نشر صورة الخبر الكاذب عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، معلقة بقولها: “‏ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة بحسب (مجلة لها).[…]

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