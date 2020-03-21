إيران ستنتصر على كورونا وترامب

2020/03/21 | 10:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعيد محمد في كلمة هادئة طافحة بالثقة بالنفس، وجهها قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي الى الشعب الايراني بمناسبة عيد النوروز وحلول العام الايراني الجديد ، زاد منسوب التحدي لدى الايرانيين ليس في مواجهة حصار ترامب ووباء كورونا فحسب بل وفي هزيمتهما ايضا.في الوقت الذي تتبجح ادارة ترامب الارهابية العنصرية وبشكل مخز […]

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