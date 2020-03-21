صحة ديالى تعلن سلامة 5 حالات اشتباه بكورونا داخل المحافظة

2020/03/21 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، عن سلامة 5 حالات اشتباه بفايروس كورونا داخل المحافظة.وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل،ان” خمس حالات اشتباه بفايروس كورونا وصلت نتائجها من مختبرات بغداد وكانت سلبية اي انها غير مصابة بالفايروس وتم اخلاءها من الحجر الصحي”.واضاف فاضل،ان” 8 حالات اشتباه […]

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