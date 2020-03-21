نقيب الاطباء: اذا فتك كورونا بالمجتمع ..لا احد له الحق في لوم العاملين في وزارة الصحة

2020/03/21 | 10:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نقيب الاطباء العراقيين، عبد الامير محسن،امس الجمعة، انتقاداً شديداً للبعض بالقول ان: لا أحد له الحق في لوم العاملين في وزارة الصحة، إذا فتك فيروس كورونا بالمجتمع .وقال محسن في بيان : ليس من حق أي أحد أن يلوم الصحة والكوادر الطبية بعد الآن.واضاف : تعلمون أن فيروس كورونا ليس له علاج،

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