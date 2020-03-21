النوروز في التراث الإسلامي

2020/03/21 | 10:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.فرست مرعي المقدمة يعد غالبية المستشرقين الشعب الكردي احد فصائل المنظومة الإيرانية ، مثله في ذلك مثل الفرس ، والبلوش ، والبشتون وغيرهم ، على أساس التقارب الديني واللغوي […]

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