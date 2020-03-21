خلية الإزمةالحكومية: العراق مقبل على حرب حاسمة مدتها 14 يوما ضد كورونا

2020/03/21 | 10:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو خلية الازمة الحكومية وكيل جاسم الفلاحي، اليوم السبت، ان العراق مقبل على معركة حاسمة ضد مرض الكورونا ومدتها أربعة عشر يوما 14 يوما من اجل الاعلان الانتصار على […]

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