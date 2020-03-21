فتح باب التطوع للأطباء في البصرة

2020/03/21 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت نقابة الأطباء في البصرة عن فتح باب التطوع لمن يرغب من الأطباء ليكونوا على أهبة الاستعداد للحالات الطارئة (حال استدعائهم) .وطالبت القوات الأمنية بتوفير الحماية لهم وفتح الطرق أمامهم للوصول بالسرعة الممكنة إلى الحالات الطارئة.وذكر بيان للنقابة “انه نظراً للظرف الاستثنائي الذي تمر به محافظتنا وبلدنا العزيز، وانطلاقا من […]

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