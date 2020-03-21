النقد الدولي يتوقع أثرا شديدا لكورونا على الاقتصاد العالمي

2020/03/21 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع صندوق النقد الدولي أن يكون لوباء كورونا “كوفيد-19” أثر شديد على الاقتصاد العالمي.وقال رئيس قسم سياسة ومراجعة الاستراتيجية بصندوق النقد الدولي، مارتن مويلايزن، إن وقع وباء فيروس كورونا سيكون شديدا، ولكنه أضاف أن ذلك “يأتي عقب فترة نمو طويلة ومعدلات توظيف مرتفعة مما سيسمح للاقتصاد العالمي بامتصاص الصدمة الحالية”.وأوضح مويلايزن في تصريح […]

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