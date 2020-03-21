كيف تمكن الطب العراقي من معالجة المصابين بفيروس كورونا؟

2020/03/21 | 10:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت مصادر صحية عراقية، أمس الجمعة، إن وزارة الصحة العراقية استخدمت دواء من نوع، (Cloroquine) لعلاج مصابين بفيروس كورونا، قبل نحو ثلاثة أسابيع من اعتماده في الولايات المتحدة.وقال طبيب شارك في أولى عمليات الحجر الصحي لمصابين بالفيروس في العراق لموقع “الحرة” وتابعته “يس عراق” إن الوزارة تستخدم خطة علاج تشمل هذا […]

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