2020/03/21 | 10:24 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة واسط: التهاون هو سبب تسجيل 3 إصابات بفايروس كورونا في ناحية شيخ سعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 10:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة واسط: التهاون هو سبب تسجيل 3 إصابات بفايروس كورونا في ناحية شيخ سعد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة واسط: التهاون هو سبب تسجيل 3 إصابات بفايروس كورونا في ناحية شيخ سعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).