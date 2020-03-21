صديقة رونالدو تستفز البرتغاليين بسبب سلوكها

2020/03/21 | 10:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد- متابعات: تعرضت الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، لانتقادات بسبب انتهاكها للحجر الصحي والتسوق في محلات الموضة يرافقها رجال الحراسة الشخصية.وقالت صحيفة (آس) […]

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