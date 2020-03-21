شرطة ديالى تعلن اعتقال 10 اشخاص خالفوا الحظر الشامل في بعقوبة

2020/03/21 | 10:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، عن اعتقال 10 اشخاص خالفوا الحظر الشامل داخل المحافظة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، ان” مفارز الشرطة اعتقلت 10 اشخاص خالفوا الحظر الشامل في بعقوبة وبقية مدن ديالى بالاضافة الى حجز العديد من السيارات”.واضاف المهداوي، ان” المفارز الامنية اعطيت الضوء الاخضر باعتقال […]

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